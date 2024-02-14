ولي العهد السعودي يستقبل رئيس وزراء مملكة هولندا.. تفاصيل الزيارة بالفيديو

شهد مساء أمس الثلاثاء الثالث عشر من فبراير الجاري، استقبال ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لرئيس مجلس الوزراء الهولندي مارك روته، في الديوان الملكي بقصر اليمامة.

تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للمملكة العربية السعودية

شهد استقبال ولي العهد لرئيس الوزراء الهولندي ترحيبًا سعوديًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية، بحضور قامات ملكية كبيرة.

واستعرض الجانبان سُبل الصداقة وتعزيز العلاقات السعودية الهولندية، إلى جانب بحث العديد من الأمور ذات الجانب المشترك.

وتناقش محمد بن سلمان مع رئيس وزراء مملكة هولندا حول الوضع الراهن في قطاع غزة، خاصة بعدما أعلن جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم دخول الجانب الفلسطيني من مدينة رفح بريًا، مما يجعل هناك حالة من القلق لانتقال التوترات إلى جمهورية مصر العربية، ونقض معاهدة السلام.

وتخشى المملكة في أن يتسع دائرة الصراع وتعود المنطقة العربية لنقطة الصفر فيما يخص عملية السلام الشامل التي تدعو لها المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية، والتي تبناها ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على عاتقه.

استقبال ولي العهد السعودي لرئيس وزراء مملكة هولندا.. فيديو

حضور ملكي كبير

تواجد خلال الزيارة العديد من الشخصيات الملكية لرئيس الوزراء الهولندي مارك روته، حيث كان في استقبال الحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز.

ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وعادل الجبير.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء والمبعوث لشئون المناخ عادل الجبير، والمهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، وزياد العطية، سفير خادم الحرمين الشريفين في هولندا.