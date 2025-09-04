ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الإمارات في الرياض لبحث مستجدات الأحداث في فلسطين

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء السعودي والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يبحثان مستجدات الأحداث في فلسطين وتطورات الأوضاع الأقليمية.

حيث استقبل ولي العهد السعودي الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الرياض، حيث استعرضا العلاقات بين البلدين وُسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

استقبال رئيس الإمارات

حيث حضر الإستقبال من المملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني.

الحاضرين مع رئيس الإمارات

كما حضر من الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني، والشيخ حمدان بن محمد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشئون الخاصة والشيخ محمد بن حمد آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعلى الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد السويدي وزير الاستثمار والدكتور أحمد المزروعي رئيس مكتب الدولة للشئون الإستراتيجية والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير الإمارات لدى السعودية.

كما يُذكر أن الرئيس الإماراتي وصل إلى السعودية في زيارة ودية، واستقبله ولي العهد السعودي في مطار الملك خالد الدولي.