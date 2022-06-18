أخبار السعودية

ولي العهد السعودي يزور مصر والأردن الاثنين قبل توجهه إلى تركيا

محمد عبد الحميد

أعلن الرئيس التركي، الجمعة 17 يونيو 2022، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعتزم زيارة أنقرة الأسبوع المقبل.

ولي العهد السعودي يزور مصر

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الزيارة الرسمية ستتم يوم الأربعاء، وقال أردوغان إنه وولي العهد سيناقشان دفع العلاقات إلى “درجة أعلى بكثير” خلال الوفود والاجتماعات الفردية في القصر الرئاسي.

وقال مسؤولون سعوديون لوكالة “أسوشيتيد برس”، إن ولي العهد سيزور مصر والأردن قبل زيارته لتركيا، ومن المقرر أن يلتقي يوم الاثنين المقبل بالرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ، قبل أن يجتمع مع الملك عبد الله في عمان يوم الثلاثاء.

ولم يستبعد المسؤولون قيام ولي العهد بزيارة محتملة هذا الصيف إلى اليونان وقبرص، وهما دولتان متحالفتان بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية.

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محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدي نجوم مصرية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإخبارية الشهيرة مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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