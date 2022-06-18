ولي العهد السعودي يزور مصر والأردن الاثنين قبل توجهه إلى تركيا

أعلن الرئيس التركي، الجمعة 17 يونيو 2022، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعتزم زيارة أنقرة الأسبوع المقبل.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الزيارة الرسمية ستتم يوم الأربعاء، وقال أردوغان إنه وولي العهد سيناقشان دفع العلاقات إلى “درجة أعلى بكثير” خلال الوفود والاجتماعات الفردية في القصر الرئاسي.

وقال مسؤولون سعوديون لوكالة “أسوشيتيد برس”، إن ولي العهد سيزور مصر والأردن قبل زيارته لتركيا، ومن المقرر أن يلتقي يوم الاثنين المقبل بالرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ، قبل أن يجتمع مع الملك عبد الله في عمان يوم الثلاثاء.

ولم يستبعد المسؤولون قيام ولي العهد بزيارة محتملة هذا الصيف إلى اليونان وقبرص، وهما دولتان متحالفتان بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية.