ولي العهد السعودي يتلقى مكالمات هاتفية من رئيس مصر وتركيا للاطمئنان على صحة الملك

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) يوم، الاثنين 9 مايو، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تلقى اتصالات هاتفية من ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وخلال المكالمات الهاتفية بولي العهد، اطمأن القادة في الشرق الأوسط على صحة الملك سلمان وهم بدورهم يتمنون له دوام الصحة والعافية.

كما أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته للمملكة الشهر الماضي.

كما بعث قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ببرقيات تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على إجرائه منظار القولون.

وشكرهم ولي العهد محمد بن سلمان على مشاعرهم الصادقة.

وخضع الملك سلمان، يوم الأحد الماضي لعملية منظار القولون في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وظهرت النتائج جيدة ونصح الأطباء الملك بالبقاء في المستشفى لبعض الوقت للراحة.