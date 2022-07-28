أخبار السعودية

ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء الألباني زيادة الاستثمارات الثنائية وتعزيز العلاقات

محمد عبد الحميد

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وزير الدفاع، يوم الأربعاء 28 يوليو، محادثات مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، في أثينا باليونان.

رئيس الوزراء الألباني

وبحث الزعيمان علاقات الصداقة وسبل التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في هذا الصدد.

كما ناقش الاجتماع كيفية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال السياسي، وزيادة الاستثمار الثنائي، والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وأعرب رئيس وزراء ألبانيا عن خالص امتنانه للمملكة العربية السعودية على قرارها لدعم بلاده بمبلغ 50 مليون دولار لصندوق الاستثمارات العامة لاستكشاف فرص الاستثمار في ألبانيا بقيمة 200-300 مليون دولار.

محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدى نجوم مصرية يكتب في قسم أخبار مصر والسعودية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإلكترونية الإخبارية مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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