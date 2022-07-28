ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء الألباني زيادة الاستثمارات الثنائية وتعزيز العلاقات

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وزير الدفاع، يوم الأربعاء 28 يوليو، محادثات مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، في أثينا باليونان.

وبحث الزعيمان علاقات الصداقة وسبل التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في هذا الصدد.

كما ناقش الاجتماع كيفية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال السياسي، وزيادة الاستثمار الثنائي، والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب رئيس وزراء ألبانيا عن خالص امتنانه للمملكة العربية السعودية على قرارها لدعم بلاده بمبلغ 50 مليون دولار لصندوق الاستثمارات العامة لاستكشاف فرص الاستثمار في ألبانيا بقيمة 200-300 مليون دولار.