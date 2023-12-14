ولي العهد السعودي ومستشار الأمن القومي الأميركي يبحثان سبل وقف إطلاق النار في غزة

تم عقد لقاء بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في الرياض، وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض اليوم الخميس.

وأوضح البيان أنه تم خلال اللقاء مناقشة الجهود المستمرة لتحقيق سلام دائم ومستدام بين إسرائيل والفلسطينيين.

كما تمت مناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين كلا البلدين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في مجالات الأمن والتجارة واستكشاف الفضاء والتقنيات المتقدمة.

هذا ومن المقرر أن يزور جيك سوليفان أيضًا إسرائيل حيث سيلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.

يأتي هذا اللقاء في ظل استمرار التوترات والقتال العنيف في غزة بين إسرائيل وحماس.

من المقرر أن يلتقي جيك سوليفان أيضًا بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وبيني غانتس، الوزير في مجلس الحرب.