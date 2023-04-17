ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” يعلن عن نقل 4% من أسهم شركة “أرامكو” لشركة سنابل للاستثمار

شركة “أرامكو” السعودية واسمها رسميًا شركة الزيت العربية السعودية واختصارًا: “أرامكو” وهي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيميا والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988، يقع مقرها الرئيسي في منطقة الظهران، وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار ف عام 2006، و7 تريليون دولار في عام 2010 طبقاً لتقدير صحيفة “فاينانشال تايمز”

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي عن إتمام نقل 4% من إجمالي أسهم شركة (أرامكو السعودية)، وذلك من ملكية الدولة إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل للاستثمار)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وأشار ولي العهد إلى أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة “أرامكو” السعودية يأتي استكمالاً لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبأن عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي.