ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يؤكد على دور القطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة

يستأنف منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أعماله اليوم الأربعاء بعد أن شهد يومه الأول أمس 3 جلسات حوارية و 11 ورشة عمل، لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في المملكة.

ويشهد المنتدى اليوم 5 جلسات حوارية: دعم المحتوى المحلي لتمكين القطاع الخاص، فرص الشراكات مع القطاع الخاص في مشروع الدرعية، دور الشراكات في نهضة المجال الصناعي في المملكة، دعم الابتكار والتقنية من خلال الاستثمار، ومستقبل الصناعات اللوجستية.

فيما سيكون هناك 5 ورش عمل: حول التقنية، والاستثمار الزراعي، وكفاءة الطاقة، والمحتوى المحلي، والسياحة.ويختتم اليوم الثاني والأخير من المنتدى بإعلان الشراكات وتوقيع مذكرات التفاهم.

وكان صندوق الاستثمارات العامة‬⁩ قد وقع أمس على هامش المنتدى، مجموعة من مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والهيئات، بهدف تعزيز التعاون المشترك في العديد من المبادرات التي تساعد على تمكين القطاع الخاص المحلّي في مختلف القطاعات الاستراتيجية في المملكة.

وصرح ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة أمس أن الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص بلغت حوالي 96 مليار ريال سعودي وذلك منذ بداية العام 2021 حتى الربع الثالث من العام الماضي 2023، وتوجد 100 شركة من الخاص تعمل مع صندوق الاستثمارات العامة، وذلك على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص.

وأكد ياسر الرميان على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وبناء الشراكات والفرص الاستثمارية من خلال شركات صندوق الاستثمارات لتمكين القطاع، والعمل على تأسيس القطاعات الاستراتيجية وتحسينها، مؤكدا أن ولي العهد يولي اهتماما كبيرا للقطاع الخاص ويحرص على دوره المؤثر في التنمية.