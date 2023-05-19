ولي العهد السعودي: لن نسمح أن تتحول منطقتنا إلى ميدان للصراعات

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، بالترحيب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موجهاً الشكر للجزائر.

وقد أضاف ولي العهد الذي استلم رئاسة القمة العربية الثانية والثلاثين من دولة الجزائر الشقيقة، في كلمته قائلاً: لن نسمح أبداً أن تتحول منطقتنا إلى ميدان للصراعات.

عودة سوريا للجامعة العربية

وأشار سموه إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية جميع العرب والمسلمين المحورية، وقد أضاف: نحن نبذل كل جهودنا لدعم القضايا العربية في اليمن والسودان

وقد أضاف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نحن نأمل في نجاح مباحثات جدة التي تسعى جاهدة إلى وقف فعال لإطلاق النار في السودان، وقد رحب سيادته بتوقيع أطراف النزاع في جمهورية السودان الشقيقة على إعلان جدة، وأضاف إننا نأمل في أن تشكل العودة الجديدة لسوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية نهاية لأزمتها.