ولي العهد السعودي لأمريكا: يجب رفع الحصار عن غزة.. ونرفض استهداف المدنيين

شدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على رفض المملكة العربية السعودية، استهداف المدنيين وتعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية، مشيرًا إلى سعيه لوقف التصعيد القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

الأمير محمد بن سلمان - مصدر الصورة: جوجل

جاء ذلك خلال بيان رسمي صادر عن القسم الإعلامي لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، حصل نجوم مصرية على نسخة منه.

وأوضح البيان أن اجتماع الأمير محمد بن سلمان مع أنتوني بلينكن، جرى في الرياض، اليوم الأحد، لمناقشة الأحداث الجارية والتصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة.

وبحسب البيان، فإن ولي العهد السعودي تحدث عن ضرورة المحاولات لوقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، سعي المملكة العربية السعودية، للوصول إلى التهدئة وإيقاف التصعيد القائم مع ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.

كما ناقش ولي العهد السعودي، ضرورة تمهيد الظروف من أجل استعادة مسار السلام، حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإنجاز السلام العادل والدائم.

يذكر أن الاجتماع شهد حضور الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومايكل راتني السفير الأمريكي في السعودية.

وفي سياق متصل، ذكر بيان جديد للقسم الإعلامي لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أن وزير الخارجية السعودي، تلقى اتصالا هاتفيا اليوم الأحد، من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

ودار الاتصال الهاتفي حول خطورة استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة، بجانب ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل تقليل تداعيات الأزمة الراهنة.