ولي العهد: السعودية تحرص دائماً على توفير الحياة الكريمة للمواطن السعودي

تسعى المملكة العربية السعودية والقائمين عليها سواء الملك سلمان بن عبدالعزيز أو ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على تقديم حياة كريمة للمواطن السعودي، وذلك وفقًا لرؤية 2030 المستقبلية.

وافتتح محمد بن سلمان بالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالأمس الأربعاء الأعمال الخاصة بالسنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

بن سلمان: نبحث عن توفير حياة كريمة للمواطن السعودي

شدد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في خطابه الملكي خلال الجلسة على أن المملكة مستمرة في النهضة التي تحققها في التنمية وفقًا لرؤية 2030 والبرامج الطموحة الخاصة بها.

ومن المؤكد أن هذه البرامج ستعمل على الإسهام في محافظة المملكة على مكانتها المتقدمة عالمياً، بالإضافة إلى إنجاز المزيد من التطور والازدهار.

وأشار ولي العهد السعودي في تصريحاته إلى أنه يعمل بكل السبل على توفير الحياة الكريمة للمواطنين السعوديين خلال الفترة المقبلة.

وأكد محمد بن سلمان على أن السعودية نجحت في تحقيق عدة مراكز متقدمة في أكثر من مجال، حيث استطاعت التقدم في 50% من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بجانب التطور الاقتصادي السعودي، حيث أصبح الأسرع بالنسبة للنمو على مستوى دول مجموعة ال 20 في 2022، كما أيضًا في النتاج المحلي غير النفطي بنسبة 4.8%.

وأردف رئيس الوزراء السعودي أن المملكة ماضية في النجاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا جاء من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة.

وكانت المملكة العربية السعودية استضافت عدداً من القمم الكبرى، والتي جمعت أكثر من مائة دولة في العام الماضي.

وأشار إلى أن المملكة استطاعت عقد القمة العربية الإسلامية، وذلك من أجل التشاور حول مجازر الاحتلال الصهيوني الغاشم على أشقاؤنا في فلسطين.

وجاءت في كلمة ولي العهد السعودي أن المملكة لديها نهج ثابت وهو احترام السيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى الالتزام الدائم بمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها.