ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل سلطان بروناي، حاج حسن البلقيه، ويبحثان سُبل تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، السلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، وعقد الاثنان اجتماعاً تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والبحث في سبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وحضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة من الجانبين، بما في ذلك وزراء ومسؤولين.

تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك والسبل المتاحة لتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات، وحضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة من الجانبين، بما في ذلك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ومستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام عماد المهنا.

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كما حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البرونايين البارزين بما في ذلك عبدالملك البلقيه، وعبدالمتين البلقيه، وعبدالوكيل البلقيه، والوزير بمكتب رئيس الوزراء وزير المالية والاقتصاد الثاني الدكتور حاج أونج محمد أيمن، ووزير الخارجية الثاني داتو / حاج إيروان بن حاج محمد يوسف، ونائب الوزير بمكتب رئيس الوزراء داتو سيري / بادوكا أونج محمد رضا، والسفير لدى المملكة يوسف إسماعيل، والسكرتيرة الدائمة بوزارة الخارجية داتن / نور ياسمه بنت بنجيران انك هاشم.