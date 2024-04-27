“وليد إسماعيل”.. موضوع وحديث الساعة على منصة “إكس”

تصدر اسم الشيخ “وليد إسماعيل” قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، وخاصة بين النشطاء الشيعة في المملكة السعودية والعراق وغيرها من الدول.

ووليد إسماعيل هو أحد مشايخ أهل السنة والجماعة، ومعروف بشكل كبير بين الأوساط الشيعية على مستوى عالمي، وله جمهوره المؤيد له من السنة، وخاصة في مصر والعراق ولبنان والأردن والمملكة العربية السعودية، وهو يتبنى الفكر المناهض والمهاجم للمذهب الشيعي الرافضي.

وفي هذا الصدد، كتب صاحب حساب اسمه «سعيد أمين» موجها التحية لإسماعيل أثناء الهجوم الشرس عليه “تحية للشيخ وليد إسماعيل قاهر التشيع الفارسي”.