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“وليد إسماعيل”.. موضوع وحديث الساعة على منصة “إكس”

أحمد مراد
"وليد إسماعيل".. موضوع وحديث الساعة على منصة "إكس"

تصدر اسم الشيخ “وليد إسماعيل” قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، وخاصة بين النشطاء الشيعة في المملكة السعودية والعراق وغيرها من الدول.

ووليد إسماعيل هو أحد مشايخ أهل السنة والجماعة، ومعروف بشكل كبير بين الأوساط الشيعية على مستوى عالمي، وله جمهوره المؤيد له من السنة، وخاصة في مصر والعراق ولبنان والأردن والمملكة العربية السعودية، وهو يتبنى الفكر المناهض والمهاجم للمذهب الشيعي الرافضي.

وفي هذا الصدد، كتب صاحب حساب اسمه «سعيد أمين» موجها التحية لإسماعيل أثناء الهجوم الشرس عليه “تحية للشيخ وليد إسماعيل قاهر التشيع الفارسي”.


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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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