“ولى العهد السعودى” يصدر قرار بتعيين “البنيان” رئيسا لبنك المنشآت المتوسطة والصغيرة

أصدر ولى العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قراراً بتعيين يوسف بن عبد الله البنيان كرئيس لمجلس الإدارة ببنك المنشآت المتوسطة والصغيرة.

وتقدم “البنيان” بالشكر والتقدير لمحمد بن سلمان ولى العهد السعودي، على ثقته ودعمه له لهذا المنصب، حيث أنه من أهم القطاعات الحيوية التى تمول وتدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من هو يوسف بن عبد الله البنيان؟

الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة سابك في الفترة من 2015 إلى 28 سبتمبر 2022، ورئيس مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السُّعُودية (سافكو) – منذ فبراير 2015، ورئيس مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) – منذ يناير 2015.

وأيضا وزير التعليم السعودي الجديد يوسف بن عبدالله البنيان، الذى وضع اسمه ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط للعام 2021.

بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو بنك حكومي سعودي أنشئ بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16 فبراير 2021، ويرأس مجلس إدارته يوسف البنيان من 16 فبراير 2023م.