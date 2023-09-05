ولدت في السعودية.. تعاطف سعودي مع مقيمة أجبرت على الزواج من ابن عمها من قبل أهلها وغادرت المملكة والكشف عن جنسيتها
وثقت شابة باكستانية ولدت في المملكة العربية السعودية لحظات رحيلها عن العاصمة، الرياض، كاشفة عن تفاصيل قصة زواجها الإكراهي من ابن عمها في قرية باكستانية نائية.
الشابة قدمت نظرة حية على المأوى المتواضع الذي تقيم فيه، والحياة البدائية التي تعيشها برفقة زوجها في إحدى القرى الباكستانية.
تفصيلًا في الموضوع، فقد عرضت على مقطع الفيديو الذي نشرته تلخيصاً لحياتها، معترفة: “كنت مقيمة في الرياض حتى استقبلنا مكالمة مفاجئة من عمتي تطلب فيها إعادتي للوطن وزواجها بابن القرية”.
وأكملت قائلة: “كانت الصدمة كبيرة لدرجة أنني تجولت مع أخي في شوارع الرياض لألتقط آخر ذكرياتي في هذه المدينة الجميلة التي ولدت فيها، لأني لم أكن أتوقع العودة مجددًا وكنت شبه متأكدة من ذلك”.
ثم أضافت، “سافرنا إلى قرية لا نعلم عنها شيئاً غير أنها موطن أجدادنا”.
واختتمت حديثها بتفاصيل صادمة عن حياتها الجديدة: “عندما وصلت للقرية، لم يكن في تصوري أن الظروف ستكون بهذه البدائية. الآن، أقيم في غرفة صغيرة دون وجود وسائل تسهيل منزلية مثل الغسالة، وأضطر لغسل الملابس بيدي”. وأضافت بنوع من الحنين والأسى: “أشعر بأني فقدت أيام طفولتي وبدأت حياة جديدة تمامًا لم أتخيلها يوماً”.
— حمزة (@hamza7674522671) September 5, 2023
ماذا قال الشارع السعودي عن قصة المقيمة
تعاطف العشرات من السعوديين مع الشابة، حيث قال أحدهم “الرياض ترحب بك في أي وقت أهلا وسهلا بك” وقال أخر “البنات السعوديات في نعمة كبيرة لا يقدرونها، وتجد بعضهن يطلبن مهر كبير الله يهديهم” وقال أخر “والله قصتها أبكتني حالها لا يعلم به إلا الله” وقال أخر “سبحان مبدل الأحوال، كانت في حال وأصبحت في حال أخر الله هو سندك والسعودية بيتك الثاني”.
اصبري واحتسبي الأجر في زوجك فهو جنتك ونارك
أمثالها كثير اللي غادروا وهم يبكون على هذه البلد الطيب أهلها وترابها أمن وأمان ورغد غيش وكرامة وتوحيد وعدل بلا شك أن تغير الحال لأمثالها عبرة لسنا من الله في مأمن ( لإن شكرتم لأزيدنكم )
هذا بلدك ولا مفكره انك سعوديه
ترجع مع زوجها الى الرياض ويبحث زوجها عن عمل وربنا كريم