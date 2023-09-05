ولدت في السعودية.. تعاطف سعودي مع مقيمة أجبرت على الزواج من ابن عمها من قبل أهلها وغادرت المملكة والكشف عن جنسيتها

وثقت شابة باكستانية ولدت في المملكة العربية السعودية لحظات رحيلها عن العاصمة، الرياض، كاشفة عن تفاصيل قصة زواجها الإكراهي من ابن عمها في قرية باكستانية نائية.

قصة باكستانية من مواليد السعودية - مصدر الصورة: تيك توك.

الشابة قدمت نظرة حية على المأوى المتواضع الذي تقيم فيه، والحياة البدائية التي تعيشها برفقة زوجها في إحدى القرى الباكستانية.

تفصيلًا في الموضوع، فقد عرضت على مقطع الفيديو الذي نشرته تلخيصاً لحياتها، معترفة: “كنت مقيمة في الرياض حتى استقبلنا مكالمة مفاجئة من عمتي تطلب فيها إعادتي للوطن وزواجها بابن القرية”.

وأكملت قائلة: “كانت الصدمة كبيرة لدرجة أنني تجولت مع أخي في شوارع الرياض لألتقط آخر ذكرياتي في هذه المدينة الجميلة التي ولدت فيها، لأني لم أكن أتوقع العودة مجددًا وكنت شبه متأكدة من ذلك”.

ثم أضافت، “سافرنا إلى قرية لا نعلم عنها شيئاً غير أنها موطن أجدادنا”.

واختتمت حديثها بتفاصيل صادمة عن حياتها الجديدة: “عندما وصلت للقرية، لم يكن في تصوري أن الظروف ستكون بهذه البدائية. الآن، أقيم في غرفة صغيرة دون وجود وسائل تسهيل منزلية مثل الغسالة، وأضطر لغسل الملابس بيدي”. وأضافت بنوع من الحنين والأسى: “أشعر بأني فقدت أيام طفولتي وبدأت حياة جديدة تمامًا لم أتخيلها يوماً”.

ماذا قال الشارع السعودي عن قصة المقيمة

تعاطف العشرات من السعوديين مع الشابة، حيث قال أحدهم “الرياض ترحب بك في أي وقت أهلا وسهلا بك” وقال أخر “البنات السعوديات في نعمة كبيرة لا يقدرونها، وتجد بعضهن يطلبن مهر كبير الله يهديهم” وقال أخر “والله قصتها أبكتني حالها لا يعلم به إلا الله” وقال أخر “سبحان مبدل الأحوال، كانت في حال وأصبحت في حال أخر الله هو سندك والسعودية بيتك الثاني”.