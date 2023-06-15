وكالة تسنيم الإيرانية: وزير الخارجية السعودي يزور طهران السبت القادم

قالت وكالة تسنيم الإيرانية، أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، سوف يجري زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران مطلع الأسبوع القادم، وتلقفت وسائل الاعلام العربية والدولية الخبر باهتمام بالغ.

يشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كانت قد أعلنت في السادس من يونيو الجاري، إعادة فتح سفارتها في العاصمة السعودية الرياض، وكان ذلك بعد عدة أشهر من اتفاق سعودي إيراني بوساطة بكين، وركز الاتفاق على التركيز على إنهاء الخلافات الدبلوماسية بين البلدين، والتي دامت لعدة سنوات.

العاهل السعودي يدعو الرئيس الإيراني إلى زيارة الرياض

وفي مارس/ آذار الماضي، كان مسؤول إيراني قد أعلن عن تلقي الرئيس إبراهيم رئيسي دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لزيارة المملكة، وأعرب عن ترحيبه بما تم التوصل إليه من اتفاق بوساطة الصين.

وكانت إيران قد أبلغت المملكة عن استعدادها لعقد اجتماع بين وزيري الخارجية في البلدين في أعقاب الاتفاق بينهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بحسب ما جاء من تصريحات لوزير الخارجية الإيراني في مارس الماضي.

وفي نهاية السنة الإيرانية الماضية، كان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد أعلن في مؤتمر صحفي، أنه سوف يلتقي مع نظيره السعودي في المستقبل القريب، وكانت وكالة تسنيم قد نقلت عنه القول “خلال العشرة أيام الماضية، تبادلنا الرسائل عبر سويسرا، وفي أحد هذه الرسائل، كانت إيران قد أعلنت عن استعدادها لحضور اجتماع لوزراء الخارجية”.