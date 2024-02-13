وكالة الفضاء السعودية تنظم مؤتمرًا عالميًا

قامت وكالة الفضاء في المملكة العربية السعودية بإطلاق مؤتمر الحطام الفضائي وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) كشريك، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST) كشريك مستضيف، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) كشريك محتوى.

وكان الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر هو تجميع أفضل نخبة من المتخصصين والخبراء والمهتمين بمجال الفضاء لأجل فهم حجم المخاطر والتحديات المتعلقة بالحطام الفضائي المتزايد وتأثيره على مستقبل الفضاء.

قامت وكالة الفضاء بالمملكة العربية السعودية بتنظيم أول مؤتمر متخصص لها في مجال الفضاء والذي كان بعنوان “الحطام الفضائي.. تأمين مستقبل اقتصاد الفضاء العالمي”، في خلال يومي الأحد الموافق 11 فبراير و12 فبراير الموافق يوم الاثنين لعام 2024، وكان هذا التنظيم يضم أكثر من 260 خبيراً ومتحدثًا عالمياً في مجال الفضاء، ويسعى هذا المؤتمر إلى تعزيز الوعي حول الأمور المتعلقة بحطام الفضاء، إلى جانب تعزيز الابتكار والبحث لمواجهة تحديات الحطام الفضائي وتطوير آليات فعالة للتخفيف من آثاره.

محتوى المؤتمر

يضم المؤتمر الكثير من الجلسات النقاشية والرئيسية والتي تتمركز حول فهم حجم المخاطر والتحديات المتعلقة بالحطام الفضائي المتزايد وتأثيره على مستقبل الفضاء، ومن المحتمل أن يتوج المؤتمر بتحويل الأفكار والرؤى إلى إجراءات فعالة، حيث يطمح قطاع الفضاء العالمي إلى نتائج هذا الحدث الفضائي الرائد، الذي سيشارك في تقويه وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية بين دول العالم.