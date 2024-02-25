وكالة الفضاء السعودية تطلق مسابقة مداك للطلبة على مستوى العالم العربي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان مسك ومركز علمي

قامت اليوم وكالة الفضاء السعودية بإطلاق مسابقة “مداك” تحت عنوان “الفضاء مداك”، حيث تهدف المسابقة إلى إثراء المساهمة العربية في علوم الفضاء للطلبة على مستوى العالم العربي، ويتم تنظيم المسابقة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” ومركز “علمي” لاكتشاف العلوم والابتكار، وهو جهاز تابع لمؤسسة “مسك”.

المسابقة تستهدف الطلاب وتشمل ثلاثة مسارات

تستهدف مسابقة وكالة الفضاء السعودية الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 سنة، وتشمل ثلاثة مسارات هي: الفنون والنبات والهندسة، يتولى الإشراف على المسابقة رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، أول رائدة فضاء عربية مسلمة.

موعد إرسال المشاركات إلى وكالة الفضاء السعودية

من المتوقع إرسال المشاركات الفائزة إلى وكالة الفضاء السعودية في الربع الرابع من عام 2024، وهذا سيفتح آفاقا جديدة للطلبة لرؤية إبداعاتهم تحلق في سماء الفضاء، ستساهم المسابقة في إثراء فكر الطلاب المشاركين في مجالات الفضاء وعلومه، والعمل على تعزيز ثقافة البحث والابتكار، بالإضافة إلى تحفيز الأجيال الشابة على المشاركة في مجالات العلوم، وتدعم الموهوبين والمبدعين.

موعد التسجيل بالمسابقة

دعت وكالة الفضاء جميع الطلاب على مستوى العالم العربي إلى تسجيل مشاركاتهم عبر بوابة التقديم على الموقع الإلكتروني لوكالة الفضاء السعودية، حيث يمكن التسجيل إعتبارا من اليوم وحتى 30 أبريل 2024، ويحتوي الموقع الإلكتروني على تفاصيل المسارات الثلاثة والفئات العمرية لكل مسار، بالإضافة إلى آلية تقديم المشاركات.

استكشاف مدى جديد في علوم الفضاء وتعزيز المهارات العلمية والابتكارية

وأوضح الدكتور محمد التميمي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية، أن المسابقة تهدف إلى استكشاف مدى جديد في علوم الفضاء وتعزيز المهارات العلمية والابتكارية للطلاب على مستوى العالم العربي، ودعا العلماء المستقبليين والموهوبين في العالم العربي إلى استغلال هذه الفرصة لرسم مستقبل الفضاء بأفكارهم الخلاقة.



وأكد أن المملكة بناء على ريادتها في مجال الفضاء تلتزم بتحفيز الإبداع والتطور في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتسعى لتعزيز التعليم والاهتمام بالعلوم بين الشباب.

تعتبر هذه المسابقة فرصة ممتازة للطلاب في العالم العربي للمشاركة والتعبير عن إبداعاتهم في مجال الفضاء، وذلك من خلال المشاركة في المسابقة، حيث سيتمكن الطلاب من توسيع معرفتهم ومهاراتهم في العلوم والتكنولوجيا والهندسة، والتفكير الإبداعي.

المسابقة تعكس التزام السعودية بتطوير القطاع الفضائي وتعزيز الابتكار

تعكس هذه المسابقة التزام السعودية بتطوير القطاع الفضائي وتعزيز الابتكار والاهتمام بالعلوم في المنطقة، كما تبرز دور الوكالة الفضائية السعودية في تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول العربية وتعزيز التعليم والبحث في مجال الفضاء.

رابط التقديم للمسابقة

يمكن للطلاب الراغبين في المشاركة في المسابقة زيارة موقع وكالة الفضاء السعودية لمزيد من المعلومات وتفاصيل التسجيل.

ودعت الطلبة للانضمام إلى المسابقة عبر الرابط إضغط “هنــــا” حتى يكونوا علماء المستقبل الذين يلهمون العالم بإبداعاتهم وابتكاراتهم واكتشافاتهم العظيمة.