وقف فتح الحسابات البنكية أونلاين بناء على توجيهات البنك المركزي السعودي

أعلن المركزي السعودي عن وقف فتح الحسابات البنكية أونلاين، وقد جه لجميع البنوك بمنع فتح أي حسابات الأفراد أو المؤسسات إلكترونياً، وأن أي عملية فتح حساب تتم من خلال الذهاب إلى فروع البنوك فقط، وأن وقف فتح الحسابات أونلاين سوف يكون ابتداءً من يوم الأحد القادم.

البنك المركزي السعودي يوقف فتح الحسابات البنكية أونلاين

أعلن البنك المركزي السعودي عن إيقاف أي عملية فتح حساب تتم إلكترونياً، وأن ذلك نتيجة لما يحدث من ازدياد في عمليات الاحتيال، سواء احتيالات شخصية أو أي عملية استثمارات وهمية وغيره من عمليات الاحتيال المتزايدة، وأن هذه الإجراءات بغرض حماية عملاء البنوك من عملية الاحتيال، وبسبب ذلك قرر أن أي عملية فتح حساب سواء للأفراد أو المؤسسات سوف يكون من خلال فروع البنوك فقط.

#البنك_المركزي_السعودي يتخذ عدداً من الإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي.https://t.co/s17f02JhqN#SAMA pic.twitter.com/tZX9uIyD62 — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) April 8, 2022

توجيهات البنك المركزي السعودي

اتخذ البنك المركزي السعودي مجموعة من الإجراءات الغرض منها، حماية جميع عملاء البنوك من عمليات الاحتيال المتزايدة، وهذه الإجراءات كالتالي: