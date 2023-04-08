وقف صرف حساب المواطن لشهر رمضان 1444 لـ 6 حالات…تعرف عليها

كشف برنامج حساب المواطن بأنه سيتم وقف صرف المعاش لـ 6 حالات من المستفيدين من الدعم، وهذا قبل فترة قصيرة من إيداع العدم في حسابات المستفيدين، ومن المقرر أن يتم الصرف يوم 10 من أبريل 2023 الموافق 19 رمضان 2023، وهو موعد الصرف الثابت المعروف والذي لا يتم تقديمه أو تأخيره إلا إذا صادف يوم إجازة في المملكة العربية السعودية.

حالات التوقف

هناك حالات محددة يتم فيها وقف صرف معاش حساب المواطن عن المستفيدين، والتي سنذكرها لكم فيما يلي:

في حال قام المتقدمون بوضع بيانات مضللة عنهم، بالأخص المعلومات التي تتعلق بقيمة الدخل الشهري كذلك في حال لم يقم المستفيد بتحديث بياناته الشخصية في حال طرأ تغيير عليها سيتوقف صرف المعاش له كما أن تحايل المتقدم على البرنامج من أجل الحصول على المعاش بغير وجه حق يعرض صاحبه للعقوبة إخفاء بيانات شخصية خاصة بالمستفيد سبق له وأن قام بتعديلها كذلك يتوقف صرف المعاش لكل الفئات التي تخفي أوراق رسمية أو مستندات ترتبط بالاستحقاق وهناك سبب آخر هو وفاة العائل المستفيد الرئيسي من البرنامج الذي سجل الدعم باسمه.

معاش البرنامج لهذا الشهر

ستختلف قيمة الاستحقاق الشهري لهذا الشهر ولن يكون هناك زيادة ملكية، وقد حصل المستفيدون على الزيادة في التسعة أشهر التي مضت وفق أوامر خادم الحرمين الشريفين، وآخر دفعة كانت فيها الزيادة هي دفعة مارس 2023، أما راتب الشهر الحالي أبريل 2023 فستكون قيمته كما يلي: