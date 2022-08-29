وقت نزول الضمان الاجتماعي المطور للشهر الجاري 1444 هجريًا

إن الضمان الاجتماعي واحد من أهم برامج الدعم في السعودية، والذي قد تطور خلال الفترة الماضية ليصبح الضمان الاجتماعي المطور بدلًا من الضمان الاجتماعي القديم، والهدف من هذا التطوير أن يتم تقديم الدعم إلى فئات أكثر، ومع أقتراب نهاية الشهر يتم البحث على وقت نزول الضمان الاجتماعي المطور للشهر الجاري 1444.

وقت نزول الضمان الاجتماعي 1444

لقد تم تحديد موعد شهريًا لإيداع كلًا من الضمان الاجتماعي المطور والقديم، ولقد تم تحديد هذا الموعد بالاتفاق بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية وبين وزارة المالية، وهذا الموعد في الأول من كل شهر ميلادي أي أنه إيداع الدفعة القادمة في الـ 1 من ديسمبر 2022 الموافق 5 صفر 1444 هجريًا، وبالنسبة إلى توقيت إيداع الراتب فإنه لم يتم تحديد الموعد بدقة حيث يختلف موعد الإيداع من بنك إلى آخر.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي

بالنسبة إلى طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي فإنها تتم بشكل إلكتروني، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

في البداية قم بالدخول على موقع الضمان الاجتماعي مباشرة.

إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل من قبل قم بالضغط على أيقونة “تسجيل جديد”.

قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة.

بعدها قم بإضافة رمز التحقق المرئي.

قم بالإطلاع على الشروط والأحكام.

قم برفع المستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

وفي النهاية قم بالضغط على إرسال.

رقم التواصل على الضمان الاجتماعي

إذا كنت ترغب التواصل على الضمان الاجتماعي سواء كان ذلك بهدف الاستفسار أو تقديم الشكاوى، فإن التواصل يتم من خلال رقم 19911، أو يمكن التواصل على رقم 920020301، أو من خلال الرمز البريدي المحدد وهو 11157، أو عن طريق صندوق البريد 12484.