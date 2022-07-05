من قِبل “وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد” تم الإعلان عن مواعيد صلاة عيد الأضحى في مناطق المملكة للعام الجارِ 2022 مـ 1443 هـ، ومن المُقرر إقامة صلاة العيد الأضحى المُبارك في كافة مصليات الأعياد وأيضاً الجوامع في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وفيما يلي سوف نُوضح لكم موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية بالساعة في جميع المناطق.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022 – 1443

بشكل مُسبق تم الإعلان على أن موعد صلاة عيد الأضحى 1443 سوف تبدأ مُباشرة بعد “شروق الشمس” بوقت يُقارب من الـ15 دقيقة تبعاً لتوقيت أم القرى، وسوف تُقام صلاة العيد الأضحى وسط توفير التهيئة التامة بالإضافة إلى تنظيف جميع أماكن المُصلين لأداء الشعيرة بكل اطمئنان وراحة.

وقت صلاة العيد بالساعة في السعودية 1443

سوف تبدأ صلاة العيد الأضحى ما بين الساعة الـ05:30 إلى الساعة الـ06:06 صباحاً، وجدير بالذكر أن مواعيد صلاة عيد الأضحى 1443 – 2022 في مناطق المملكة سوف تكون في الأوقات التالية:

المنطقة موعد صلاة عيد الأضحى وقت صلاة العيد في جدة 06:06 صباحاً وقت صلاة العيد في مكة المكرمة 06:04 صباحاً وقت صلاة العيد في الرياض 05:31 صباحاً وقت صلاة العيد في المدينة المنورة 06:05 صباحاً وقت صلاة العيد في الطائف 06:02 صباحاً وقت صلاة العيد في نجران 05:54 صباحاً وقت صلاة العيد في تبوك 06:04 صباحاً وقت صلاة العيد في الدمام 05:04 صباحاً وقت صلاة العيد في القطيف 05:14 صباحاً

موعد بداية إجازة عيد الأضحى 1443 – 2022

من قِبل “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” بالمملكة العربية السعودية تم الإجابة على سؤال “متى إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الحكومي والخاص”، وجدير بالذكر أنه تم توضيح الأمر بشأن “كم يوم إجازة عيد الأضحى” وسوف تكون ما بين 4 أيما إلى 9 أيام مع اختلاف القطاعات، وسوف نُوضح لكم ذلك تفصلاً عبر النقاط أدناه:

إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي 1443

سوف يكون عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي 9 أيام، وسوف تبدأ من يوم الاثنين 4 يوليو 2022 مـ المُوافق 5 ذو الحجة 1443 هـ، وسوف تنتهي الإجازة يوم الثلاثاء المُوافق 12 يوليو 2022 مـ المُوافق 13 ذو الحجة 1443 هـ، وسوف تكون الإجازة بأجر كامل لجميع المُوظفين.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2022

أما للحديث عن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص فسوف يكون أيام الإجازة 4 أيام وسوف تبدأ من يوم وقفة عرفة المُوافق 8 يوليو 2022 مـ بالهجري 9 ذو الحجة 1443 هـ، وسوف تنتهي إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص يوم 11 يوليو 2022 مـ المُوافق 12 ذو الحجة 1443 هـ، وذلك بعد الاستناد إلى نظام العمل بالمملكة العربية السعودية الذي نص على حقوق المُوظفين من الحصول على الإجازة بالأجر الكامل في جميع المُناسبات والأعياد التي تم تحديدها من قِبل لائحة نظام العمل السعودية.

تكبيرات العيد الأضحى 1443 – 2022

هُناك أوقات مُحددة يتم خلالها أداء “تكبيرات العيد” والوقت الأول هو بعد غروب الشمس ليلة عيد الأضحى حتى يحين موعد صلاة العيد، أما بالنسبة للتوقيت الثاني لأداء تكبيرات العيد فهو يكون مُباشرة بعد أداء الصلوات الخمس المفروضة، ولكن هذا الأمر لا يُشير إلى منع التهليل والتكبير خلال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وذلك حيث ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال جاء أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال “علمني كلاماً أقوله قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، قال: هؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني”.