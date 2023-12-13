“وقاء” يوضح الضوابط الفنية للوقاية من سوسة النخيل الحمراء للقطاع الخاص

ناقش المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ” وقاء ” في منطقة مكة المكرمة اليوم، طرق الكشف عن سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها أمام الشركات والمؤسسات المختصة في مجال الوقاية والمكافحة بالمنطقة، وذلك في إطار برنامج الدعم الفني لرواد وقاء من القطاع الخاص والذي ينظمه المركز بالعاصمة المقدسة للتعريف بحشرة سوسة النخيل الحمراء وأطوارها وأعراض الإصابة وأفضل الممارسات الزراعية الصحيحة للحد من انتشارها وتسليط الضوء بشكل مباشر على الأساليب المتعددة للوقاية والمكافحة وفق برنامج الإدارة المتكاملة لحشرة سوسة النخيل.

وتعرف ممثلو الشركات والمؤسسات ميدانياً على أبرز الممارسات الزراعیة الصحیحة التي یحتاجھا النخیل في خلق بيئة غير جاذبة للآفات ومنها سوسة النخيل الحمراء وإجراء الكشف الدوري علیھا كل 45 يوماً وخطوات تنفيذ العلاج بعد اكتشاف الإصابة، فضلًا عن إيضاح القواعد الخاصة بالمحافظة على صحة وسلامة العاملين.

ويهدف مركز وقاء عبر برنامج الدعم الفني لرواد وقاء من القطاع الخاص لتقديم الدعم الفني للشركات بالقطاع الخاص وتأهيلهم لتقديم الخدمات والمشاركة في تبادل الخبرات المهنية والسعي إلى ضمان تحقيق جودة تنفيذ أعمال الوقاية والمكافحة وإبراز الفرص المتاحة للقطاع الخاص لتعزيز دور المركز في حماية القطاع الزراعي والحيواني واستدامة الأمن الغذائي.