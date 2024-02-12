«وقاء» تعلن عن تصريح لنقل الخيل المشاركة في كأس السعودية لعام 2024

أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” عن إلزامية إصدار تصريح “مشاركة – إذن” لنقل الخيل المشاركة في أنشطة ومنافسات كأس السعودية 2024م. يمتد الفترة المطلوبة للتصريح من 19 فبراير حتى 2 مارس 2024م، ويمكن الحصول على التصريح عبر منصة “نما” عبر هذا الرابط.

المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية -مصدر الصورة: منصة وقاء

أهمية الحصول على هذا التصريح

يؤكد مركز وقاء على أهمية الحصول على هذا التصريح للخيل المشاركة، حيث يساهم في ضمان سلامتها ويقلل من مخاطر انتقال الأمراض الوبائية. يتضمن التصريح أيضًا خضوع الخيل للفحوصات الطبية البيطرية اللازمة.

مكافحة الآفات النباتية

مركز وقاء يعنى بالوقاية ومكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، ويسعى لحماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ونواقل الأمراض.