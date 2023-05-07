“الديوان الملكي” وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم عن وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر مما دفع الكثيرين للبحث حول موعد الصلاة ومكانها، حيث يُعتبر صاحب السمو الأمير منصور بن ناصر أحد أفراد العائلة المالكة، لذا يتساءل الآن الكثيرين حولها ويرغبون في التعرف على التفاصيل التي تخصها، كما حدد الديوان الموعد المُقرر للصلاة لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

والدة الأمير منصور

الديوان الملكي أعلن عن وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر وسيصلى عليها إن شاء الله يوم الإثنين الموافق 18-10-1444هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض وهذا ما جاء في بيان الديوان.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.