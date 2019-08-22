وفاة مضيفة الخطوط السعودية الثانية وعدد الحالات المصابة والحرجة نتيجة الحادث

أُعلن منذ قليل وفاة مضيفة الخطوط السعودية الثانية في الحادث المروع الذي وقع أمس للحافلة، التي كانت تنقل المضيفات من مقر سكنهن إلى مطار الأمير خالد الدولي بالرياض، استعدادًا إلى التوجه لباريس في رحلة جوية تابعة للشركة السعودية وقد وقعت حالة وفاة واحدة بمجرد وقوع الحادث وكانت فلبينية، بينما تعرضن الباقيات إلى إصابات بعضها خطير وفي حالة حرجة، وقد أصدرت شركة الخطوط الجوية السعودية بيانًا أمس أكدت خلاله وقوع الحادث إلا أنها لم تذكر تفاصيل ما حدث حتى الآن.

وفاة مضيفة الخطوط السعودية

توفت حالة أخرى من المضيفات اللاتي أصبن في الواقعة السابق ذكرها وهي تونسية وتبلغ من العمر 30 عام، وجدير بالذكر أن هناك 11 مضيفة مصابة حتى الآن في الحادثة، بعضهن كما سبق الإشارة في حالة حرجة، وكما هو معروف فإن الشركة السعودية للخطوط الجوية تتعامل مع أطقم مضيفات من دول مختلفة ومدربات على مستوى عالي على تقديم الخدمة للمسافرين والاهتمام بمطالبهم.

هذا وبعد وفاة مضيفة الخطوط السعودية الثانية أصاب القلق مسئولي الشركة، خاصة أن ما حدث شمل عدد من هؤلاء المضيفات المدربات والحاصلات على شهادات خبرة وعمليات تدريبية معتمدة، وذلك من ناحية ومن جهة أخرى أنهن قضين فترة لا بأس بها داخل الشركة، هذا وقد أُصيب السائق هو الآخر في الحادث إلا أن حالته مستقرة نوعًا ما وما زال يتلقى العلاج داخل المستشفى.