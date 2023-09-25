وفاة مترجم الملوك الكاتب منصور الخريجي عن عمر يناهز 88 عامًا ونبذة مختصرة عن حياته

أعلن بالأمس فهد بن خالد الخريجي من خلال منصة إكس وفاة عمه مترجم الملوك الكاتب منصور الخريجي رحمه الله، وقد أقيمت صلاة الجنازة يوم الأحد الموافق 24 من سبتمبر في مدينة الرياض عقب صلاة العصر بجامع الجوهرة البابطين، وتم إعلان العزاء لمدة يوم واحد، وهو يوم الأحد عقب صلاة المغرب.

صورة لمترجم الملوك الكاتب منصور الخريجي _ مصدر الصورة: صحيفة عكاظ

بعد انتشار خبر وفاة مترجم الملوك الكاتب منصور الخريجي تزايدت محركات البحث عنه، لذلك سنقوم بتوضيح أهم تفاصيل سيرته الذاتية:

ولد منصور الخريجي في بلدة القريتين داخل سوريا عام 1935.

قام خاله محمد المعجل بكفالته بعد وفاة والده.

أتم دراسته الابتدائية في سوريا، ثم توجه بعد ذلك مع أسرته للإقامة داخل المدينة المنورة، حيث يقيم بها أعمامه آل الخريجي.

أكمل دراسته الثانوية في المدينة المنورة.

ثم توجه بعد ذلك إلى مكة المكرمة ليكمل دراسته في المدرسة الخاصة لتحضير البعثات.

كانت أول بعثة له عام 1954 وكانت هذه البعثة إلى مصر.

ثم حصل بعد ذلك على ليسانس الآداب في اللغة الإنجليزية عام 1958.

تولي أول وظيفة حكومية له وأصبح مفتشًا للغة الانجليزية على المرتبة الرابعة في وزارة المعارف.

بعد ذلك أصبح معيدًا في كلية الآداب بجامعة الملك سعود.

وفي عام 1961 حصل على دبلوم الدراسات العليا في الأدب الإنجليزي، وفي عام 1964 حصل على درجة الماجستير من جامعة نبراسكا.

قام الديوان الملكي عام 1968 باختياره ليكون مترجمًا للملك فيصل ثم بعد ذلك الملك فهد ثم الملك عبدالله رحمهم الله.

توالت الترقيات حتى أصبح نائب رئيس المراسم الملكية.

استمر في هذا المنصب حتى عام 2005.

توفي منصور الخريجي الأحد الموافق 24 من سبتمبر.