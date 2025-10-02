وفاة شيخ قراء المسجد النبوي عن عمر ناهز 90 عاما

رحل عن عالمنا، أمس الأربعاء، الموافق 1 أكتوبر 2025، شيخ قراء المسجد النبوي الشريف، بشير أحمد صديق، عن عمر ناهز 90 عاما.

ولد الشيخ بشير أحمد صديق في الهند ووالده من باكستان، وقدم المدينة المنورة في مرحلة شبابه، ووهب حياته لتدريس القرآن الكريم والقراءات بالمسجد النبوي الشريف.

وقرأ عليه العديد من المشايخ والقراء، وتخرج من بين يديه العديد من القراء المشهورين بحسن الصوت وإتقان التلاوة مثل:

الشيخ محمد أيوب.

الشيخ علي جابر.

اشتهر الشيخ رحمه الله بالدقة في تعليم الروايات، والحرص على ضبط الأسانيد، حتى صار أحد المراجع الهامة في علم القراءات.

تم الإعلان عن وفاة الشيخ رحمه الله، أمس الأربعاء، وتمت صلاة الجنازة عليه، فجر اليوم، بالمسجد النبوي الشريف، وشيعه إلى مقبرة البقيع جمع غفير من طلاب العلم، والمحبين، والمشايخ والقراء، وذلك في مشهد كبير يدل على مكانته العلمية الكبيرة.