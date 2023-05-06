وفاة المصور السعودي هاني الزهراني في حادث تصوير مأساوي

توفي المصور والفنان السعودي هاني بن عبد الله الزهراني، أحد أبناء قرية النصباء بمنطقة الباحة، إثر سقوطه من مرتفعات جبال السودة أثناء مهمة تصوير.

كان الزهراني يشغل منصب مدير قسم التصوير في صحيفة مكة الإلكترونية بالمنطقة الشرقية وكان قد عمل سابقاً كمصور في نادي الاتحاد السعودي.

وكان الزهراني يعد من بين المصورين المميزين في المملكة العربية السعودية، وقد تميز بقدرته الفائقة على التقاط الصور المذهلة والفريدة من نوعها وخاصة في مجال تصوير القمر، الذي كان يهتم به بشكل خاص.

وتوالت ردود الفعل والتعازي عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المصورين والفانين والمعجبين والذين عبروا عن حزنهم الشديد لفقدان هذا الموهوب والمبدع في عالم التصوير.

وتجدر الإشارة إلى أن الزهراني كان يحرص على تعليم الآخرين فن التصوير، وكان يقوم بإلقاء محاضرات وورش عمل للمبتدئين والمحترفين على حد سواء وهو ما جعله يحظى بشعبية كبيرة بين محبي التصوير في المملكة.

وبهذا الخبر الحزين ينعي العالم الفني والإعلامي السعودي فقيد الوطن الراحل هاني بن عبد الله الزهراني، ويدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.