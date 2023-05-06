وفاة المصور السعودي “هاني الزهراني ” بعد سقوطه من مرتفعات جبال السودة في منطقة عسير

رحل عن عالمنا يوم الأمس الجمعة ( الموافق ٥ من شهر مايو ٢٠٢٣)، المصور السعودي ” هاني بن عبد الله الزهراني “، على إثر حادث مؤلم حيث سقط من أحد المرتفعات في السعودية.

وهاني الزهراني من المملكة العربية السعودية من قرية النصباء، والتي تقع في منطقة الباحة في السعودية، ووفقا لموقع «العربية» الإخباري، فإن الزهراني رحمه الله قد لقي مصرعه بسبب سقوطه من مرتفعات جبال السودة في منطقة عسير أثناء آداءه مهمة تصوير.

والجدير بالذكر أن “الزهراني” كان يعمل مديرا لقسم التصوير في جريدة «مكة» الإلكترونية في المنطقة الشرقية، كما أنه كان يعمل كمُصور في نادي الاتحاد السعودي، وتميز واشتهر بأن تصويره رحمه الله كان يتصف بالدقة الكبيرة، وخصوصا عند تصويره للقمر في كافة مراحله.

ونعاه عدد كبير من أصدقائه ومحبيه وزملائه الإعلاميين الذين كانوا يشاركوه هذه المهنة على مدار سنوات مضت، كما نعاه عدد كبير من محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأكدوا أنه ترك أثرا طيبا وجميلا في قلوبهم وفي قلب كل من يراه بسبب حسن أخلاقه وطيبة قلبه، وأنه اشتهر بتميزه ودقته في التصوير.

وكان آخر ما نشره “الزهراني ” على حسابه الشخصي على منصة “تويتر” عدة صور قبل أيام من حدوث الواقعة، وعلق عليها قائلاً: “في مشهد مبهج في هذه الأيام تغطي حبات البرد الغابات والمرتفعات في الجزء الجنوبي من المملكة العربية السعودية”.