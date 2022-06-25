وفاة الشيخ محمود خليل القارئ إمام المسجد النبوي وجامع القبلتين

توفي الشيخ محمود خليل القارئ إمام المسجد النبوي وإمام جامع القبلتين يوم السبت الخامس والعشرون من شهر يونيو ٢٠٢٢ في الساعة الثامنة صباحاً، بسبب تعرضه لأزمة صحية، وتم تقديم واجب العزاء من قبل الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ عبر تويتر، وتم تقديم الكثير من واجب العزاء لكثير من الشيوخ.

من هو الشيخ محمود خليل القارئ

• هو من أشهر الشيوخ والأئمة في المملكة العربية السعودية.

• تم حفظ القرآن الكريم في سن صغير وحصل على علامات متميزة، وله صوت مميز.

• تم الحصول على بكالوريوس القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في المدينة المنورة بالجامعة الإسلامية.

• له الكثير من المتابعين والجمهور لسماع صوته في القرآن الكريم.

• تم نشأته في المدينة المنورة، وبدأ حفظ القرآن الكريم من عمر الرابع عشر إلى الآن حتى توفاه الله.

وفاة الشيخ محمود خليل القارئ

• وسوف تقام صلاة الجنازة مغرب يوم السبت الخامس والعشرون من شهر يونيو ٢٠٢٢ في مسجد النبوي الشريف، وتم الإعلان عنه من قبل وسائل الإعلام المحلية في السعودية.

• وتم تقديم واجب العزاء من قبل الشيخ مشاري راشد عبر مواقع التواصل الإجتماعي في تويتر.

سبب وفاة الشيخ محمود خليل القارئ

• تم وفاة الشيخ محمود خليل القارئ أثر تعرضه لأزمة صحية منذ فترة وتم نقله إلى المستشفى في العناية المركزة لمدة أربع أيام في السعودية أثر تعرضه لفشل كلوي كان يعاني منه منذ وقت وفترة، وتم وفاته اليوم السبت بسبب تدهور حالته الصحية.