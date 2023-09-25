وفاة الإعلامي هاني نقشبندي عن عمر 60 عامًا.. و”الدوسري” يقدّم تعازيه

توفي الكاتب والإعلامي هاني نقشبندي، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 60 عاماً.

الإعلامي الراحل هاني نقشبندي ـ حساب وزير الإعلام على إكس

وقدّم وزير الإعلام، سلمان الدوسري، خالص تعازيه إلى أسرة الإعلامي الراحل.

وقال الوزير في تغريدة له على حسابه الرسمي على منصة إكس، أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الإعلامي، الأستاذ هاني نقشبندي ـ رحمه الله ـ الذي اوفته المنية اليوم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان..إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون”.

أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الإعلامي الأستاذ هاني نقشبندي -رحمه الله- الذي وافته المنية اليوم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون" pic.twitter.com/FBmI67IPQs — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) September 24, 2023

مسيرة هاني نقشبندي

ووٌلد نقشبندي في المدينة المنورة عام 1963، وتخرج من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، وتخصص بالعلاقات الدولية.

وعمل الراحل في صحف سعودية وعربية، وساهم في تأسيس مجلة الرجل، كما قدم البرنامج التلفزيوني الشهير “حوار مع هاني” على تلفزيون دبي.

وللراحل أعمال روائية مميزة، فصدر أولها عام 2007 تحت عنوان “اختلاس”، ومن أعماله، “سلام” عام 2008، و”ليلة واحدة في دبي” عام 2010 و”نصف مواطن محترم” عام 2012.