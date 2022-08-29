وفاة الإعلامي السعودي غالب كامل.. أقدم مذيعي التلفزيون بالمملكة

توفي الصحفي والمذيع السعودي المخضرم، غالب كامل عن عمر يناهز 81 عاماً. توفي كامل، صباح السبت، أثناء علاجه في مستشفى بمدينة الرياض العسكرية، بحسب ما أفاد نجله في بيان على حسابه عبر تويتر.

تدهورت حالة كامل الصحية، التي كان يعاني من مرض في الصدر، بعد نقله من الأردن إلى المملكة العربية السعودية على متن طائرة إسعاف جوية.

بدأ مسيرته الصحفية في إذاعة جدة عام 1384 هـ، ثم انتقل إلى التلفزيون السعودي عام 140 هـ. وشغل مناصب مختلفة بشكل رئيسي في الرياض وكذلك في جدة والمدينة المنورة وعمان.

وبعد أكثر من أربع سنوات في الخدمة، تقاعد كمال عام 1420هـ، ثم عمل لفترة مستشاراً إعلامياً لعبد الله الجاسر، ثم وكيل وزارة الإعلام لشؤون الإعلام في نفس العام.

كان كامل شخصية إعلامية سعودية شهيرة، ويعتبر من أقدم مذيعي القناة الأولى للتلفزيون السعودي، إلى جانب عدد من مؤسسي الإذاعة والتلفزيون السعودي، مثل ماجد الشبل وعبد الرحمن يغمور وسليمان العيسى وحسين النجار.