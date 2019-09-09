الديوان الملكي السعودي يصدر بيان عن وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي

الديوان الملكي السعودي أعلن اليوم الاثنين 10 محرم لعام 1441 هـ ، وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، أحد أمراء العائلة السعودية المالكة، حيث تم إصدار البيان التابع للديوان الملكي منذ ساعات،







وجاء نص البيان كالتالي:” انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير، فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم الاثنين الموافق 10 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي







الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي من مواليد الرياض عام 1365هـجريا والموافق 1946ميلاديا، وهو نجل الأمير فهد بن مشاري الأمير السابق لمنطقة القصيم، والذي اصطحبه الملك عبدالعزيز في توحيد المملكة خاصة الحجاز، تلقى الأمير فيصل بن فهد تعليمه الإبتدائي والمتوسط والثانوي بمدارس الرياض الحديثة، وكان قد أنهى تعليمه الجامعي في العام الدراسي 1389 هـ الموافق 1970 ميلادياً.

تولى الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي منصب رئيس الأتحاد العربي السعودي لرياضة كرة القدم، وكذلك تولى رئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وكذلك منصب رئيس الأتحاد السعودي لرياضة المعوقين، وتولى أيضاً منصب نائب الرئيس العام لرعاية الشبان وذلك عام 1391هـ ، وفي عام 1403هـ أصبح الأمير الراحل منصب رئيس عام لرعاية الشبان.







وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي

إنه في العاشر من محرم لعام 1441 هجري، الموافق التاسع من شهر سبتمبر لعام 2019، أعلن الديوان الملكي وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي، في ساعات متأخرة من مساء الأحد الموافق 8/9/2019.