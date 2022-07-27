عاجل| الديوان الملكى السعودى ينعي الأمير عبد الرحمن بن ناصر آل سعود

أصدر الديوان الملكي السعودي بيان نعي رسمي منذ قليل، ينعي فيه وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنبار السعودية الرسمية، وذلك بحسب ما أعلنه الديوان الملكى السعودى، ونقلته وكالة الأنباء السعودية، كما كشف البيان عن موعد تشييع الجنازة.

نعي الديوان الملكي السعودي

وأعلن الديوان الملكي عن وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، وسيتم تشييع الجنازة والصلاة عليه عصر الخميس في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، ومن المتوقع أن يحضر مراسم الجنازة عدد من أفراد الأسرة الحاكمة وبعض الأمراء والمسؤولين والمواطنين.

هذا وقد تحولت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة إلى دفتر عزاء من قبل المواطنين، الذي أثنوا الفقيد الراحل، سائلين المولى عزوجل أن يرحمه ويتغمده بواسع رحمته.

نص بيان النعي الرسمي