أخبار السعودية

عاجل| الديوان الملكى السعودى ينعي الأمير عبد الرحمن بن ناصر آل سعود

محمد أحمد

أصدر الديوان الملكي السعودي بيان نعي رسمي منذ قليل، ينعي فيه وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنبار السعودية الرسمية، وذلك بحسب ما أعلنه الديوان الملكى السعودى، ونقلته وكالة الأنباء السعودية، كما كشف البيان عن موعد تشييع الجنازة.

نعي الديوان الملكي السعودي

وأعلن الديوان الملكي عن وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، وسيتم تشييع الجنازة والصلاة عليه عصر الخميس في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، ومن المتوقع أن يحضر مراسم الجنازة عدد من أفراد الأسرة الحاكمة وبعض الأمراء والمسؤولين والمواطنين.

وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود

هذا وقد تحولت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة إلى دفتر عزاء من قبل المواطنين، الذي أثنوا الفقيد الراحل، سائلين المولى عزوجل أن يرحمه ويتغمده بواسع رحمته.

عاجل| الديوان الملكى السعودى ينعي الأمير عبد الرحمن بن ناصر آل سعود
عاجل| الديوان الملكى السعودى ينعي الأمير عبد الرحمن بن ناصر آل سعود

نص بيان النعي الرسمي

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 29 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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