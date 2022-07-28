وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

اليوم صدر عن الديوان الملكي بيان بوفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم الخميس الموافق ٢٩/١٢/١٤٤٣، في جامع الإمام التركي بن عبدالله في مدينة الرياض بعد صلاة العصر.

والأمير عبد الإله بن عبد الرحمن نعى والده في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” حيث قال: “بقلب مؤمن وراضي بقضاء الله وقدره أنعى فقيدي الغالي أبي وحبيبي الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم اسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويجعل ما أصابه هم تكفير ورفعة في الدرجات وأن يسكنه فسيح جناته، “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

والأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز هو الابن ال١١ من أبناء الأمير ناصر بن عبد العزيز آل سعود، ووالدته الأمير العنود بنت رشيد بن جبر الرشيد من أمراء قبيلة شمر، وتولى منصب محافظ الخرج علم ٢٠٠١ التي تبعد عن الرياض نحو ٧٠ كيلومتر جنوب شرق العاصمة السعودية قادماً من محافظة الدرعية.