أخبار السعودية

وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبد العزيز

عبدالله إبراهيم

أعلن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وبحسب بيان الصادر عن الديوان اليوم، سيتم الصلاة على الراحل اليوم، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبد العزيز 3 18/6/2022 - 11:02 ص

وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبد العزيز 1 18/6/2022 - 11:02 ص

ونشر حساب أخبار آل سعود على ”تويتر“ مهتم بأخبار العائلة المالكة في السعودية، قد أورد نبأ وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي، في ساعة متأخرة من أمس الجمعة، ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج يحمل اسم الأمير سعود بن تركي وعبروا عن حزنهم على وفاة الأمير الشاب.

خطوات التسجيل في مساعدات الديوان الملكي السعودي 1443ه‍

طرق طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي لتسديد الديون

وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبد العزيز 2 18/6/2022 - 11:02 ص

معلومات عن الأمير سعود بن محمد بن تركي

من الشخصيات المرموقة والمعروفة في المملكة العربية السعودية، وهو عضو شرف سابق في نادي الأهلي السعودي، وهو من أحفاد الملك فيصل بن عبد العزيز الملك الثالث للمملكة العربية السعودية، كما أنه ابن الأميرة مشاعل الفيصل بنت عبد العزيز آل سعود فهو الابن الوحيد لها، حيث كان هذا الأمير عاشقا لمجال الرياضة منذ صغره وتقلد العديد من المناصب الخاصة بها حتى نال عضوية شرف النادي الأهلي السعودي.

Avatar of عبدالله إبراهيم
عبدالله إبراهيم

اعمل بمجال التدوين منذ 10 سنوات بمجالات عدة منها:
« الاخبار - الرياضة - التكنولوجيا - الاقتصاد »
نحو محتوي عربي أفضل


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.