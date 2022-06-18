أعلن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وبحسب بيان الصادر عن الديوان اليوم، سيتم الصلاة على الراحل اليوم، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ونشر حساب أخبار آل سعود على ”تويتر“ مهتم بأخبار العائلة المالكة في السعودية، قد أورد نبأ وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي، في ساعة متأخرة من أمس الجمعة، ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج يحمل اسم الأمير سعود بن تركي وعبروا عن حزنهم على وفاة الأمير الشاب.

معلومات عن الأمير سعود بن محمد بن تركي

من الشخصيات المرموقة والمعروفة في المملكة العربية السعودية، وهو عضو شرف سابق في نادي الأهلي السعودي، وهو من أحفاد الملك فيصل بن عبد العزيز الملك الثالث للمملكة العربية السعودية، كما أنه ابن الأميرة مشاعل الفيصل بنت عبد العزيز آل سعود فهو الابن الوحيد لها، حيث كان هذا الأمير عاشقا لمجال الرياضة منذ صغره وتقلد العديد من المناصب الخاصة بها حتى نال عضوية شرف النادي الأهلي السعودي.