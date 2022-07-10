وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود

صدر منذ قليل عن الديوان الملكي البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 11 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

من هو الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود؟

هو حفيد الأمير تركي بن سعود بن عبد العزيز، نجل الملك الثاني للمملكة العربية السعودية الملك سعود بن عبدالعزيز.

ومن المعروف أن الأمير تركي جد الأمير الراحل لم يكن يهتم للسياسة وشؤونها، وكذللك كان الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود أيضا.

وكتب الأمير سعود بن تركي بن ثامر آل سعود قبل ساعات من بيان الديوان: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل لله أخي وابن عمي تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار“.

كا نعت الأميرة فهدة بنت فهد آل سعود الأمير ركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز قائلة:”إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحم تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز واغفر له واسكنه فسيح جناتك، اللهم عوّض شبابه في الجنة“.