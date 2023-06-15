“الديوان الملكي” وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

الديوان الملكي السعودي أعلن اليوم وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله مما دفع الكثيرين للبحث حول موعد صلاة الجنازة والمسجد الذي ستتم فيه الصلاة، والجدير بالذكر أن الديوان يسعى لتوفير جميع المعلومات والآخبار التي تخص أهم الشخصيات داخل المملكة العربية السعودية، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل الآخرى.

بيان الديوان الملكي

أعلن الديوان الملكي عن وفاة الاميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود وسُيصلى عليها اليوم الخميس الموافق 26-11-144هـ بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد عبدالرحمن في محافظة جدة” تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.