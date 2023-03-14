وفاة الأميرة أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز والديوان الملكي يعلن الجنازة عصر اليوم 

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان عاجل له صباح اليوم الثلاثاء الموافق 22 شعبان 1444 وفاة الأميرة ” أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود”، وذكر الديوان الملكي في بيانه الصادر اليوم قائلاً:” انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود».

وفاة الأميرة أريج بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز آل سعود ومكان وموعد صلاة الجنازة

جاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي اليوم أن صلاة الجنازة على الأميرة اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 بعد صلاة العصر وذلك على حسب البيان:” وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود في محافظة جدة».

كما اختتم بيان الديوان الملكي بيان وفاة الأميرة قائلاً:” تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

من هي الأميرة أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

الأميرة أريج بنت عبدالله هي واحدة من أميرات الأسرة المالكة بالمملكة العربية السعودية.

هي من مواليد المملكة في عام 1963م وهي الأبنة الثالثة للملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

درست بجامعة الملك سعودة وحصلت على شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الحصول على ماجستير الدراسات الإسلامية من جامعة كولومبيا البريطانية.

سبب وفاة الأميرة أريج بنت عبدالله بن عبدالعزيز

لم يتم الإعلان من قبل الديوان الملكي السعودي حول أسباب وفاة الأميرة أريج، قد تم الاكتفاء بالإعلان عن الوفاة وتحديد مكان وصلاة الجنازة.

لكن على حسب ما انتشر بين المغردين في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أن الوفاة ناجمة عن وعكة صحية شديدة ألمت بها الفترة الماضية، وقد كانت تتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية.

من هو زوج الأميرة أريج بنت عبدالله بن عبدالعزيز

بعد وفاة الأميرة أريج بنت عبدالله آل سعود بدأ العديد من المواطنين في البحث عن بعض المعلومات الشخصية حول حياة الأميرة ومن بين هذه الأسئلة من هو زوج الاميرة، لكن يجب العلم أنه لم يتم الإعلان عن زواج الأميرة من قبل، كما أن حياتها الشخصية كانت بعيدة عن وسائل الإعلام.