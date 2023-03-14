الديوان الملكي.. وفاة الأميرة أريج بنت عبدالله بن خالد عبدالعزيز آل سعود

أعلن اليوم الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية الموافق 14 مارس الثلاثاء وفاة الأميرة أريج بنت عبدالله، مما دفع الكثيرين يتساءلون عن ما هو سبب الوفاة وموعد الصلاة عليها، حيث تُعتبر من ضمن أبرز الشخصيات فهي أحد بنات الأسرة الحاكمة وقد انهالت برقيات التعزي بشكل كبير على العائلة في جميع منصات التواصل الاجتماعي، لذا سوف نتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل تابعونا.

الأميرة أريج بنت عبدالله

صدر اليوم من الديوان الملكي وفاة الأميرة أريج بنت عبدالله بن خالد وسيصلى عليها اليوم الثلاثاء الموافق 22/8/1444 عقب صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد عبدالرحمن آل سعود في محافظة جدة، “تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

من هي الأميرة أريج بنت عبدالله بن عبد العزيز؟

هي بنت عبدالله بن عبدالعزيز وهي أميرة سعودية ولدت عام 1963م وهي الابنة الثالثة للملك عبدالله وشقيقة العاهل السعودي الحالي الملك سلمان، حيث تلقت الأميرة أريج تعليمها في المملكة وحصلت على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من قبل جامعة الملك سعود، وحصلت على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية وشغلت عدد من المناصب الرسمية داخل المملكة.