وفاة أصالة نصري أكذوبة جديدة وأول رد فعل من الفنانة بعد انتشار الشائعة على الانترنت وقائمة أشهر من أشيع وفاتهم

وفاة أصالة نصري هي آخر أكذوبة وشائعة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان فيسبوك، أو تويتر حيث العديد من نشطاء هذه المواقع على الإنترنت بمشاركة شائعة وفاة أصالة نصري عن عمر يتجاوز الخمسين عامًا وهي موجودة في دمشق عاصمة سوريا، إلا أن رد الفعل كان سريع من الفنانة التي أكدت أن هذه مجرد شائعة وشاركت على موقع انستجرام بكلمات تنفي كل هذاه الكلام.

أول رد فعل على خبر وفاة أصالة نصري

وقالت أصالة نصري تعليقًا على شائعة وفاتها إنها موجودة بين الجميع وهي بخير ولا يوجد لديها أي مشاكل صحية، ثم شكرت جميع الذيه يتمون بها ويقلقون عليها، كما قالت عن الأشخاص الذين أصدروا هذه الشائعة التي وصفتها بـ ( البشعة): ” الله يسامحهم ويهديهم، وينور قلوب أمثالهم بمحبة وإنسانية العالم، وجاء ردها النصي كالتالي:

أنا موجوده بينكم ، ومافيني إلّا الخير ، شكراً لكلّ من اهتمّ فيني وقلق ، وبالنسبه للنّاس الّلي طلّعت الإشاعه البشعه ، الله يسامحهم ويهديهم وينوّر قلوب أمثالهم بالمحبّه والإنسانيّه🙏🏻 #أصاله

شائعات وفاة فنانين خلال الفترة الماضية

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها فنانون عرب أي أن شائعة وفاة أصالة نصري ليست الأولى فهناك شائعات وفاة شملت كل من الفنان سمير غانم، والفنان عادل إمام والفنان كما تردد في شهر مايو العام الماضي شائعة عن وفاة حلا ترك النجمة البحرينية، أيضًا في شهر يونيو 2018 انتشرت شائعة وفاة الفنان يوسف فوزي،وفي شهر يونيو 2018 كانت هناك شائعة عن خبر وفاة الفنان السعودي ناصر القصبي، وفي شهر اغسطس الماضي كان هناك شائعة بوفاة الفنانة رجاء الجداوي، كذلك أثيرت شائعة وفاة الفنان هيثم محمد في أكتوبر الماضي، وكذلك انتشرت شائعة بوفاة كريم عبد العزيز وغيرهم وغيرهم من الفنانين الذي اتضح انهم على قيد الحياة يرزقون.