وزارة التعليم في السعودية تعلن عن موعد فتح باب التقديم على 11547 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد فتح باب التقديم على (11547) وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي، وذلك طبقا للائحة التنفيذية الخاصة بالموارد البشرية في الخدمة المدنية، على أن تكون الوظائف على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي الجديد 1444 هجريا.

وذلك بهدف المشاركة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم في المملكة، من خلال الاستثمار الفعال للكوادر البشرية في القطاع التعليمي، ومواكبة استمرار التجويد والتحسين لنواتج التعليم المعرفية و المهارية.

مع سد الاحتياج الوظيفي فيما تم إنشاؤه في مشاريع التطوير في القطاع التعليمي، والتي توفر أفضل وأحسن الكفاءات لسد الاحتياج في المواد الجديدة في الخطط الدراسية الحديثة والمطورة، و في مسارات الثانوية العامة التخصصية في العام الدراسي الجديد.

بهدف تحقيق المزيد من الأهداف الوطنية من أجل تطوير وتعظيم كفاءة المنظومة التعليمية ومخرجاتها، التي تعود على مصلحة الطلاب والطالبات، كما أنها تعمل على بناء المستقبل المشرق لهم وللوطن.

موعد فتح باب التقديم في الوظائف التعليمية على منصة جدارة

سيتم فتح باب التقديم في تلك الوظائف في يوم الأحد 2/ 1/ 1444هـجريا،و الموافق 31 من شهر يوليو لعام 2022م في الساعة التاسعة صباحا، و حتى يوم 9/ 1/ 1444هـ الموافق 7 من شهر أغسطس 2022م الساعة 12 صباحاً عن طريق منصة جدارة ‏الإلكترونية ” مسار” حسب التخصصات المتاحة، والتي تتمثل في التالي:

الرياضيات.

اللغة الإنجليزية.

إدارة الأعمال.

المهارات الرقمية.

الفيزياء.

الكيمياء.

الأحياء.

متطلبات التقديم في وظيفة تعليمية في المملكة:

وتتمثل متطلبات التقديم في التالي:

أن يكون المتقدم قد حصل على درجة البكالوريوس (الشهادة الجامعية ) كحد أدنى في مجال التخصص المراد.

معادلة الشهادة الجامعية من وزارة التعليم في حال صدورها من جامعة بخارج المملكة.

تحقيق الشروط والمعايير المهنية المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم.

انطباق شروط وضوابط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين.

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