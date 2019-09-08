وظائف وزارة الدفاع 1441 بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية عبر رابط omdjobs.mod







أعلنت إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بمدينة الرياض بوزارة الدفاع السعودية عن حاجتها لشغل وظائف وزارة الدفاع 1441 والمتوافر عدد (30) وظيفة على بند التشغيل والصيانة، وقد وضعت التقديم الالكتروني عبر رابط رسمي مخصص لتلك الوظائف، والتقديم من اليوم الأحد التاسع من شهر محرم 1441 هـ.







وظائف وزارة الدفاع 1441

من خلال منشور إدارة التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع الوظائف المتاحة بمدينة الرياض، حيث وضعت جدول توضيحي يتضمن المسمى الوظيفي للوظائف المطلوبة وعددها (16) وظيفة، والعدد المطلوب من النساء والرجال، وكذلك مكان التعيين، والشروط المطلوبة من ناحية المؤهلات والخبرات، لراغبي التقديم الالكتروني، وموقع نجوم مصرية، يقك لكم التفاصيل كاملة.







رابط تقديم وظائف وزارة الدفاع 1441

ننشر لكم رابط استمارة تقديم وظائف وزارة الدفاع، مع ضرورة كتابة كافة الحقول المطلوبة، وبخاصة الحقول المتضمنة العلامة (*)، ومع بداية دخول الموقع تجدون أيقونة تقديم جديد (طلب توظيف جديد) هذا ما سيتم الضغط عليه، بينما من سبق وقدم بالموقع ويريد الاستعلام عن طلب سابق فسيجد أيقونة الاستعلام عن طلب سابق، ومنه يتطلب كتابة:







رقم السجل المدني

كتابة رمز التحقق الذي يظهر

ثم استعلام

خطوات تقديم وظائف التشغيل والصيانة







بعد خول الموقع السابق للتسجيل على وظيفة جديدة، سوف يظهر لكم بيانات لابد من كتابتها، وملئ كافة بيانات الاستمارة، ثم الضغط على إرسال بعد الانتهاء، واليكم بالصورة البيانات المطلوب كتابتها، كما يتم تحميل ملف بالشهادة والخبرة.

وظائف إدارة التشغيل والصيانة المطلوبة

نقدم لكم المسميات الوظيفية المطلوبة، ومنشورة إدارة التشغيل والصيانة بمدينة الرياض بوزارة الدفاع المنشور بموقع الوزارة، وما به من شروط للوظيفة، من خلال الصور التالية:

كما يظهر بتك الصورة بالوظائف المتاحة على المسميات الأتية:

ميكانيكا مضخات ميكانيكا مصاعد ميكانيكا تبريد وتكييف كهرباء ضغط عالي كهربائي عام كهربائي لف دينموهات فني إلكترونيات مراقب طرق

وعن باقي الوظائف المتاحة وهي:

مصلح مفاتيح وإقفال مراقب إنشاءات مساح نجار مزارع سباك مترجم سائق