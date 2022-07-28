وزارة التعليم تعلن عن بدء التقديم للوظائف التعليمية عبر منصة مسار جدارة للتوظيف 1444 هـ

أعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم عن بدء التقديم على 11547 فرصة عمل شاغرة ( وظيفة تعليمية) بالوزارة التعليمية، وذلك بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1444هـ، وذلك وفق خطة الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال الاستثمار بشكل فاعل في الكوادر البشرية لقطاع التعليم، وسد الاحتياج الوظيفي الذي نتج عن المشاريع التطويرية في قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، في ظل تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحقيق عملية التحول الإلكتروني في المجتمع السعودي.

مواعيد التقديم على الوظائف التعليمية 1444 هـ

أعلنت وزارة التعليم أنه يمكن لمن يرغب في التقديم على الوظائف المعلنة وفق الجدول الزمني التالي، التقديم عليها من خلال نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار وهي المنصة الحكومية للتوظيف في المملكة والتابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الحالة التاريخ بداية التقديم الأحد 2 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 بداية من الساعة التاسعة صباحاً نهاية فترة التقديم الأحد 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 اعتبارا ً من الساعة 12 ظهراً إعلان نتائج القبول السبت 15 محرم الموافق 13 أغسطس 2022 م

التخصصات المتاحة للتقديم عليها

كما حددت وزارة التعليم التخصصات المطلوبة لسد احتياج المواد الجديدة في الخطط الدراسية المطورة ومسارات الثانوية العامة التخصصية في العام الدراسي القادم ، وذلك لتطوير وتعظيم كفاءة منظومة التعليم ومخرجاتها من أجل بناء مستقبل مشرق لأبناء الوطن.