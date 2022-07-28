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وزارة التعليم تعلن عن بدء التقديم للوظائف التعليمية عبر منصة مسار جدارة للتوظيف 1444 هـ

ياسمين فوزي

أعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم عن بدء التقديم على 11547 فرصة عمل شاغرة ( وظيفة تعليمية) بالوزارة التعليمية، وذلك بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1444هـ، وذلك وفق خطة الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال الاستثمار بشكل فاعل في الكوادر البشرية لقطاع التعليم، وسد الاحتياج الوظيفي الذي نتج عن المشاريع التطويرية في قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، في ظل تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحقيق عملية التحول الإلكتروني في المجتمع السعودي.

وزارة التعليم تعلن عن بدء التقديم للوظائف التعليمية عبر منصة مسار جدارة للتوظيف 1444 هـ

مواعيد التقديم على الوظائف التعليمية 1444 هـ

وزارة التعليم تعلن عن بدء التقديم للوظائف التعليمية عبر منصة مسار جدارة للتوظيف 1444 هـ
وزارة التعليم تعلن عن بدء التقديم للوظائف التعليمية عبر منصة مسار جدارة للتوظيف 1444 هـ

الوظائف التعليمية المُتاحة عبر جدارة وشروط ورابط التقديم

تحديث بيانات جدارة للتوظيف والتقديم على الوظائف الحكومية 1444

أعلنت وزارة التعليم أنه يمكن لمن يرغب في التقديم على الوظائف المعلنة وفق الجدول الزمني التالي، التقديم عليها من خلال نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار وهي المنصة الحكومية للتوظيف في المملكة والتابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الحالة التاريخ
بداية التقديم الأحد 2 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022

بداية من الساعة التاسعة صباحاً
نهاية فترة التقديم الأحد 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022

اعتبارا ً من الساعة 12 ظهراً
إعلان نتائج القبول السبت 15 محرم الموافق 13 أغسطس 2022 م

التخصصات المتاحة للتقديم عليها

وظائف وزارة التعليم 1444 هـ

كما حددت وزارة التعليم التخصصات المطلوبة لسد احتياج المواد الجديدة في الخطط الدراسية المطورة ومسارات الثانوية العامة التخصصية في العام الدراسي القادم ، وذلك لتطوير وتعظيم كفاءة منظومة التعليم ومخرجاتها من أجل بناء مستقبل مشرق لأبناء الوطن.

  • تخصص الرياضيات.
  • اللغة الإنجليزية.
  • إدارة الأعمال.
  • المهارات الرقمية.
  • الفيزياء.
  • الكيمياء.
  • الأحياء.
ياسمين فوزي

فتاة مصرية، حاصلة على بكالريوس تجارة جامعة الزقازيق.
أعمل ككاتبة متنوعة من خلال المواقع الإلكترونية من أجل تحقيق هدفي وهو محاولة أن انقل المعلومة للناس بشكل مبسط وواضح، محبة للقراءة والاطلاع على كل ما هو جديد محليا ودوليا.


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