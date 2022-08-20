فتح التقديم على وظائف مكافحة المخدرات.. أبشر للتوظيف 1444
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن توفر وظائف مكافحة المخدرات، وأوضحت الإدارة عن حاجتها لبعض العاملين في بعض الأفرع لسد العجز، وشددت الإدارة على ضرورة استيفاء الشروط المطلوبة في المتقدم وإدخال البيانات بشكل صحيح عند التقديم، بالإضافة إلى تقديم المستندات المطلوبة الرسمية المعتمدة من الجهات الرسمية للمملكة، وقالت أن أي بيانات غير دقيقة سوف يتم استبعاد صاحب الطلب على الفور ولن ينظر للطلب مرة أخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات التقديم في وظائف مكافحة المخدرات والشروط المطلوبة.
وظائف مكافحة المخدرات
تعتبر المديرية العامة لمكافحة المخدرات هي واحدة من أهم فروع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، والتي تم تأسيسها عام 1960 ويقع المقر الرئيسي لها في العاصمة السعودية الرياض، وتختص مديرية مكافحة المخدرات محاربة تجارة المواد المخدرة والعمل على منع دخولها للبلاد عبر جميع منافذ المملكة، ويتم التقديم على الوظائف من خلال منصة أبشر للتوظيف والتي تعتبر واحدة من أكبر المنصات الخدمية في المملكة والتي أطلقتها الحكومة بهدف تقديم العديد من الخدمات إلى المواطنين، وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي أن التقديم على وظائف مكافحة المخدرات يكون علي الرتب التالية:
- وكيل
- رقيب
- عريف
- جندي أول
- جندي
شروط التقديم في وظائف مكافحة المخدرات
حددت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للالتحاق بالوظائف، وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:
- يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية، بالإضافة إلى ضرورة الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية.
- يستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن.
- يجب أن يشهد للمتقدم بحسن السير والسلوك وعدم التورط في أي قضايا تخص الشرف والأمانة العامة.
- يشترط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما فوقها.
- في حالة الحصول على الشهادة من خارج المملكة يشترط توثيقها من الجهات الرسمية.
- يجب أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين في أي وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية وسبق له الفصل منها.
- يجب اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
- أن يتناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية المعمول بها في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
- في حالة أن كان المتقدم متزوج يشترط أن تكون جنسية الزوجة سعودية.
خطوات التقديم على وظائف المخدرات 1444
يمكن التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للرجال من خلال منصة أبشر للتوظيف، وللتقديم يجب اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر للتوظيف، ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: jops.sa.
- الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها اختيار الوظائف المتاحة.
- تحديد وظائف مكافحة المخدرات من القائمة الرئيسية والضغط عليها.
تسجيل وملء البيانات المطلوبة في استمارة التقديم الإلكترونية ومنها:
- الاسم الكامل.
- البريد الإلكتروني.
- تاريخ الميلاد.
- العنوان الوطني.
- المؤهل الدراسي.
- رقم الهوية الوطنية.
- في النهاية يجب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على تأكيد البيانات وتقديم الطلب.
- طباعة استمارة التقديم والاحتفاظ برقم الطلب.
موعد التقديم على الوظائف
أوضحت إدارة القبول المركزي بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أنه من المقرر أن تكون بداية التقديم على وظائف مكافحة المخدرات بداية من اليوم السبت الموافق 20 أغسطس 2022 الموافق 22 محرّم 1444 ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 25 أغسطس 2022 الموافق 27 محرم 1444.
سلم رواتب مكافحة المخدرات
أكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن الرواتب تختلف حسب الدرجة الوظيفية، وسلم الرواتب يكون كالتالي:
- راتب ضابط مكافحة المخدرات من الدرجة الأولى يبدأ من 3220 ريال سعودي ويصل إلى 5040 ريال سعودي.
- يتم زيادة الراتب بعلاوة سنوية قيمتها 130 ريال سعودي وترتفع درجة الجندي باستمرار والدرجات عددها خمسة عشر درجة فتتغير بدلته ومسماه الوظيفي في المديرية مع زيادة راتبه.
مهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات
- العمل على منع تجارة المواد المخدرة داخل المملكة.
- وضع الخطط الأمنية لمجابهة تجارة وتداول المواد المخدرة.
- القيام بالحملات الإعلانية لتوعية المواطنين لمخاطر التعاطي وتهدف كذلك لمساعدة المتعاطين على الإقلاع عن التعاطي.
- التنسيق الأمني مع جميع إدارات مكافحة المخدرات لجميع الدول العربية في مجابهة تجار المخدرات.