كم الطول المطلوب في وظائف مكافحة المخدرات للرجال على رُتبة جندي

الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل في المديرية العامة لمكافحة المخدرات على وظائف شاغرة بها للرجال فقط، حيث أعلنت عن الشروط اللازمة للتقديم وأيضًا أوضحت المواعيد الخاصة بها، فتلك الوظائف على رُتبة جندي، ولكي تتمكن من التقديم لابد من اتباع كافة المعلومات التي سنتطرق إليها خلال مقالنا هذا.

وظائف مكافحة المخدرات للرجال

أعلنت الإدارة العامة للقبول عن وظائف شاغرة في مكافحة المخدرات بالمملكة على رُتبة جندي للرجال بداية من السبت الموافق 9/5/1444 وسوف يستمر التقديم حتى الخميس الموافق 14/5/1444 ولكي تتمكن من التسجيل لابد من اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

الانتقال مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة أبشر للتوظيف.

أكتب البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

سيتم مراجعة الطلب والتأكد من صحة البيانات وسوف يتم الرد عليك بالقبول أو الرفض.

كم الطول المطلوب في وظائف مكافحة المخدرات

الإدارة العامة للقبول المركزي أعلنت عن الشروط الخاصة بالقبول في وظائف مكافحة المخدرات ومن بينهم الطول المطلوب وهو لابد من تناسبه مع الوزن ولا يقل عن 168سم وجاءت باقي الشروط على النحو التالي:

ضرورة أن يكون الشخص المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.

يتم استثناء من تواجد خارج أراضي المملكة بسبب راجع لعمل والدايه.

ينبغي ألايكون يكون خضع من قبل لأي خدمة عسكرية.

ألا يكون موظف في أحد الجهات الحكومية وألا يكون قد انتهت خدمته لأي سبب في أي جهة عسكرية.

يشترط أن يكون حسن السير والسلوم وألا يكون محكموم عليه من قبل في أي جريمة مخله بالشرف والأمانة.

ألا يكون متزوج من امرأة غير سعودية.

طرق التواصل مع هيئة مكافحة المخدرات

وفرت مكافحة المخدرات طرق مختلفة للتواصل معها عن طريق ما يلي: