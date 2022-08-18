وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات… رابط وطريقة التقديم

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في بيان نشرته على موقعها الرسمي فتح باب التقديم على الوظائف العسكرية للرجال لحملة شهادة الثانوية أو شهادة البكالوريوس أو الدبلوم على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للتعيين عليها، في هذا المقال سنتطرق إلى أهم متطلبات كل رتبة وظيفية، الشروط العامة للقبول وطريقة التقديم على الوظائف العسكرية.

متطلبات كل رتبة وظيفية في مكافحة المخدرات:

– وكيل رقيب (لحملة شهادة البكالوريوس).

– عريف (لحملة الدبلوم).

– جندي أول (لحملة شهادة الثانوية + دورة تدريبية معتمدة، أو دبلوم لمدة سنة بعد اجتياز الثانوية).

– جندي (لحملة الثانوية العامة).

شروط مديرية مكافحة المخدرات:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية باستثناء من نشأ مع والده أثناء عمله خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وأن لا يمتلك أي سوابق عدلية قضائية.

أن لا يكون المتقدم متزوجا من غير سعودية.

أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو تم إنهاء خدماته من قبل كلية أو معهد أو مركز عسكري من قبل.

أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.

أن يجتاز كافة اختبارات القبول الخاصة بالأمن البيئي.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه.

توفر المؤهل العلمي اللازم للوظيفة المتقدم إليها مع ضرورة المصادقة على هذا المؤهل من قبل جهة الاختصاص.

ملاحظة هامة:

يتم ملأ الحقول بطريقة صحيحة وبمنتهى الدقة حيث يتم استبعاد كل من لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

رابط وطريقة تقديم وظائف مكافحة المخدرات:

حسب ما جاء في بيان المديرية العامة لمكافحة المخدرات يبدأ التقديم يوم السبت المقبل الموافق لـ20 أغسطس 2022 من خلال الولوج إلى هذا الرابط والقيام بملأ جميع الحقول المطلوبة، حيث ينتهي التقديم يوم الخميس الموافق لـ25 أغسطس 2022.