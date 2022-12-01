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رابط القبول والتسجيل في وظائف مكافحة المخدرات جندي 1444 عبر أبشر توظيف

محمد سعيد

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، رسميًا، فتح باب القبول والتسجيل على وظائف جندي رجال للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ويبدأ التسجيل إلكترونيًا عبر بوابة أبشر توظيف اعتبارًا من يوم السبت المقبل 3 ديسمبر 2022 الموافق 1444/5/9 حتى يوم الخميس 8 ديسمبر 2022 1444/5/14.

رابط القبول والتسجيل في وظائف مكافحة المخدرات جندي 1444 عبر أبشر توظيف

الوظائف المطلوبة

للنساء.. وظائف مكافحة المخدرات في السعودية 1444

  1. جندي رجال.
  2. فني موسيقى.
  3. أعمال وسائل رقابية حية.
رابط القبول والتسجيل في وظائف مكافحة المخدرات جندي 1444 عبر أبشر توظيف 1 1/12/2022 - 11:51 ص
رابط القبول والتسجيل في وظائف مكافحة المخدرات جندي 1444 عبر أبشر توظيف

الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين

  • أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.
  • يستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
  • ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.
  • أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة.
  • أن يكون غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
  • ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.
  • ألا يكون قد أُنهيت خدماته في جهة عسكرية لأي سبب.
  • ألا يكون موظف في جهة حكومية.

رابط القبول والتسجيل في وظائف مكافحة المخدرات جندي 1444 عبر أبشر توظيف

رابط وكيفية التسجيل إلكترونيًا

يتم التسجيل إلكترونيًا عبر رابط أبشر توظيف: https://jobs.sa، ثم تعبئة كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، مع الأخذ في الاعتبار بضرورة اجتياز المقابلات الفنية والشخصية، وأن يكون لائق طبيًا ورياضيًا، مع تناسب الطول والوزن مع اللائحة الطبية المقررة من قبل الجهات المختصة، على أن يتم الكشف عن نتائج المقبولين خلال الفترة المقبلة بعد فحص جميع الطلبات المقدمة عبر غلق باب التسجيل يوم الخميس المقبل.

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محمد سعيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر

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