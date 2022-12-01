رابط القبول والتسجيل في وظائف مكافحة المخدرات جندي 1444 عبر أبشر توظيف

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، رسميًا، فتح باب القبول والتسجيل على وظائف جندي رجال للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ويبدأ التسجيل إلكترونيًا عبر بوابة أبشر توظيف اعتبارًا من يوم السبت المقبل 3 ديسمبر 2022 الموافق 1444/5/9 حتى يوم الخميس 8 ديسمبر 2022 1444/5/14.

الوظائف المطلوبة

جندي رجال. فني موسيقى. أعمال وسائل رقابية حية.

الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.

يستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة.

أن يكون غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

ألا يكون قد أُنهيت خدماته في جهة عسكرية لأي سبب.

ألا يكون موظف في جهة حكومية.

رابط وكيفية التسجيل إلكترونيًا

يتم التسجيل إلكترونيًا عبر رابط أبشر توظيف: https://jobs.sa، ثم تعبئة كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، مع الأخذ في الاعتبار بضرورة اجتياز المقابلات الفنية والشخصية، وأن يكون لائق طبيًا ورياضيًا، مع تناسب الطول والوزن مع اللائحة الطبية المقررة من قبل الجهات المختصة، على أن يتم الكشف عن نتائج المقبولين خلال الفترة المقبلة بعد فحص جميع الطلبات المقدمة عبر غلق باب التسجيل يوم الخميس المقبل.