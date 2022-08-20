(بالفيديو).. خطوات التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات 1444 على موقع أبشر

وظائف مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية 1444 والتقدم للتوظيف من خلال موقع أبشر، وماهي متطلبات التقدم لوظائف مكافحة المخدرات، حيث تعتبر من أهم أجهزة الأمن في الأراضي السعودية ووظيفتها هي منع تداول المخدرات ونشرها بين المجتمع، وتتخذ المملكة كافة الإجراءات الصارمة والقانونية لملاحقة جميع تجار المخدرات والمتعاطين لهذه السموم، ومن مهام مكافحة المخدرات توعية الناس، وخاصة الشباب بمخاطر هذه السموم.

المخدرات وعواقبها السلبية والمميتة ومكافحتها بأفضل طريقة، من خلال هذا المقال سنتعرف على خطوات تقديم شغل مكافحة المخدرات 1444 في المملكة.

إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للرجال، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/O9XJ905jUZ. pic.twitter.com/w7FKNkO3rP — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) August 18, 2022

رابط تقديم وظائف المخدرات 1444

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن وظائف شاغرة في وظائف مكافحة المخدرات، وهي وظائف عسكرية متاحة، وأعلنت عن شروط القبول التي يجب على جميع المتقدمين استيفاؤها من أجل التقدم لهذه الوظائف، التقدم لوظائف مكافحة المخدرات عبر منصة أبشر للتوظيف في وزارة الداخلية السعودية، ومن خلال هذه المقالة سوف نوضح بالتفصيل جميع الخطوات اللازمة التي يجب اتباعها عند التقدم لوظيفة مكافحة المخدرات.

كم راتب الجندي في مكافحة المخدرات

مثل نظام الأجور في مختلف الدوائر الحكومية في المملكة العربية السعودية، يتم دفع أجر الجندي الذي يكافح المخدرات بشكل مختلف حسب الدرجة التي حصل عليها والمستوى الوظيفي.

كم مدة دورة مكافحة المخدرات

وأكدت مديرية مكافحة المخدرات أن مدة الدورة للجنود خمسة أشهر، حيث يخضع جميع المرشحين للالتحاق بالجيش لدورة تدريبية تسمى “دورة مكافحة المخدرات”، والتي تبدأ بمجرد إعلان أسماء المقبولين في الوظيفة.

شروط القبول في وظائف مكافحة المخدرات

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين، باستثناء الأشخاص الذين يكون آباؤهم في الخارج.

يجب أن يكون لديه المؤهلات المطلوبة كما هو مذكور في منصة أبشر للتوظيف.

لا يجوز للمتقدمين الزواج من غير السعوديات.

ألا يكون مقدم الطلب محكومًا بارتكاب جريمة مخلة بالسمعة أو الثقة.

يجب اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية والامتحانات الطبية.

يجب أن يتناسب الطول والوزن مع اللوائح الطبية.

لم يتم تعيين المتقدم مسبقًا في أي وظيفة مؤهلة للخدمة العسكرية.

يجب أن يمتلك المتقدمون المؤهلات الأكاديمية المطلوبة.

خطوات التقدم لوظائف مكافحة المخدرات

الدخول إلى منصة أبشر توظيف من (هنــــــــــا)

ثم تقوم بالنقر على كلمة الوظائف الشاغرة.

بعد ذلك، انقر فوق الزر وظيفة جندي.

اضغط على الموافقة على جميع الشروط.

ثم الضغط على إرسال الطلب.

يجب تدوين البيانات المطلوبة بدقة.

وأخيراً قم بالضغط على زر تأكيد الطلب.

بالفيديو خطوات التقدم لوظائف مكافحة المخدرات